У института МЧС появилась суперсовременная библиотека

Уникальный информационно-библиотечный центр появился в Беларуси на базе Командно-инженерного института МЧС.

Отныне сотрудники министерства и студенты смогут оперативно получать любую нужную им информацию и литературу. И это – благодаря новейшим информационным технологиям. К примеру, здесь впервые в республике внедрена станция самостоятельной книговыдачи. Она фактически заменяет библиотекаря: идентифицирует читателя по билету, считывает информацию с книг, закрепляет выдаваемые книги за конкретным человеком. Рабочие места в двух читальных залах оборудованы персональными компьютерами с доступом в Интернет. Возможно и подключение ноутбуков.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Мы поставили задачу создать такую информационно-библиотечную систему. Этот центр является ядром этой системы, где будет сосредоточено и программное обеспечение, и информационные базы данных, и литература в электронном и печатном виде. Возможность работать с этим библиотечным комплексом будет практически во всех районах республики.