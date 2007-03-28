У Бреста появился хранитель Мельпомены

В канун Международного дня театров в городе над Бугом открылся музей "Брест театральный".

Отныне он будет базироваться в средней школе №12, с театрально-эстетическим уклоном. В основе музея - частная коллекция руководителя школьного кружка "История театра" Анны Ковалёвой. Ее родители некогда занимали служебные должности при Брестском театре. Они и привили дочери любовь к искусству.

В брестском театральном музее собрано около двух тысяч экспонатов. Среди

них - архивные документы, афиши, рецензии театральных критиков, эскизы к постановкам, костюмы, фрагменты декораций, фотографии актеров и сцен из спектаклей. Все это - историческая панорама театральной жизни города, начиная с XVI века. В перспективе планируется проводить экскурсии для всех любителей театра, а также тематические выставки и встречи с актерами.