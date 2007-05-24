У белорусских архивистов двойной юбилей

85-лет создания Государственной архивной службы и 80-летие со дня образования Национального архива.

В Беларуси созданы все необходимые условия для сохранения бесценного исторического опыта.



Сегодня все славянские народы, отмечают День славянской письменности. В этот день православная церковь чтит память славянских просветителей братьев Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру азбуку и заложивших фундамент русской славянских литератур. Летописцы бережно хранили Жития этих святых, чтобы память о них дошла до потомков. Сегодня эти документы - часть Национального фонда "исторической памяти". Как, собственно, и остальные рукописи, хранящиеся сегодня в белорусских архивах. Однако, зачастую древние документы погибают от обычной плесени.



В камеру дезинфекции центральной реставрационной лаборатории Минска поизносившиеся документы попадают в первую очередь. Старинные книги и материалы обрабатывают формалином - антисептиком.

Спустя некоторое время, каждый документ нужно расшить: разобрать по листам и вновь их продезинфицировать. О том, что имеешь дело с историей, а не обычной дряхлой бумагой, вспоминаешь лишь, когда в руках оказываются настоящие раритеты.

Особо ценные материалы копируются на пленку. Специально для этого в лаборатории установлены съемочные камеры, а уже готовые фильмокопии отправляются по назначению.

Считается, что работа реставратора подобна врачеванию. Хороший лекарь вылечит болезнь, в то время как непрофессиональный целитель только усугубит ее. Так и с книгами. За столетия своего существования они подвергались воздействию губительных для них влаги, плесени и даже воздуха. И порой оказывается, что сохранить историю можно лишь разобрав ее на страницы.

Белорусских архивистов с праздником поздравил Александр Лукашенко. "Дело, которому вы себя посвятили, является важнейшей составляющей общественной и культурной жизни страны. Отечественные архивные учреждения - это крупнейшие источники знаний о прошлом белорусского народа. Их фонды насчитывают более 12 миллионов документов, из которых около 300 тысяч - особо ценные", - подчеркнул Президент. Как отметил глава государства, в Беларуси созданы все необходимые условия для выполнения главных задач архивной службы - сохранения бесценного исторического опыта и активного использования накопленной информации в развитии экономики, науки и социальной сферы.