У "Беларусьфильма" начинаются свои "новогодние" приключения

На Национальной киностудии "Беларусьфильм" приступили к съемкам детской ленты "Новогодние приключения в июле". Подготовка к проекту длилась почти год.За это время было написано множество песен и стихов, которые планируют использовать в картине. Главные роли исполняют российский актер Игорь Бочкин, минчанка Джульетта Казакевич, учащиеся столичных школ Маша Забара и Василий Кубекин. По замыслу авторов, юные герои попадут в виртуальный мир. Они побывают в космосе, жаркой пустыне, на Мертвом море. Съемки будут дополнены компьютерной графикой и анимационными вставками. Премьера музыкальной сказки намечена на конец 2007 - начало 2008 года.