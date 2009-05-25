У Беларусь прыляцела князёўна Эльжбета Радзівіл (ФОТО)

Возможно, этим летом в Беларусь вернутся сразу две реликвии (ВИДЕО)

На неделе в Беларуси вновь зазвучала тема возврата культурных ценностей на родину. И этот не только Слуцкие пояса, но и библиотека Сапег, и, конечно же, главный православный раритет, не найденный до сих пор — крест Ефросиньи Полоцкой. Правда, здесь появился небольшой, но все же луч надежды.