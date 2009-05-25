У Беларусь прыляцела князёўна Эльжбета Радзівіл (ФОТО)

У супрацы з польскай амбасадай вядомы беларускi журналіст Глеб Лабадзенка падрыхтаваў візыт князёў Радзівілаў у Беларусь.
- Год таму, прыехаўшы ў Варшаву на інтэрвію да князёўны Эльжбеты, я запрасіў іх у нашу краіну, - напісаў Лабадзенка ў сваім блогу. - І вось, нарэшце, гэты візыт адбыўся. Пані Эльжбеце 91 год, яна дачка князя Альбрэхта Радзівіла, апошняга ўладаря Нясвіжскага замка. Разам з ёй у Беларусь прыехалі яшчэ 9 чальцоў сям’і.
Гэта добрая традыцыя — кожны Радзівіл, незалежна ад лініі, павінен пабываць у Нясвіжы.
Падрабязней: Блог Глеба Лабадзенкі
За абедам. Справа — князь Мікалай Канстанцін Радзівіл
Сын пані Эльжбеты князь Аба Радзівіл (злева) і князь Мацей Радзівіл
Сямейнае фота ў Менску
Кароткае наведваньне Чырвонага касьцёлу
Гандлёвы цэнтар “Сталіца” ўразіў князёўну тым, што ў Беларусі “ўсё ёсьць”
Столькі князёў Радзівілаў на адным квадратным мэтры плошча Незалежнасьці яшчэ ня ведала
Размова на Нямізе