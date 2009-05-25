Прямой эфир

У Беларусь прыляцела князёўна Эльжбета Радзівіл (ФОТО)

25 мая 2009 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У супрацы з польскай амбасадай вядомы беларускi журналіст Глеб Лабадзенка падрыхтаваў візыт князёў Радзівілаў у Беларусь.

- Год таму, прыехаўшы ў Варшаву на інтэрвію да князёўны Эльжбеты, я запрасіў іх у нашу краіну, - напісаў Лабадзенка ў сваім блогу. -  І вось, нарэшце, гэты візыт адбыўся. Пані Эльжбеце 91 год, яна дачка князя Альбрэхта Радзівіла, апошняга ўладаря Нясвіжскага замка. Разам з ёй у Беларусь прыехалі яшчэ 9 чальцоў сям’і.

Гэта добрая традыцыя — кожны Радзівіл, незалежна ад лініі, павінен пабываць у Нясвіжы.

Падрабязней:  Блог Глеба Лабадзенкі

За абедам. Справа — князь Мікалай Канстанцін Радзівіл

Сын пані Эльжбеты князь Аба Радзівіл (злева) і князь Мацей Радзівіл

Сямейнае фота ў Менску

Кароткае наведваньне Чырвонага касьцёлу

Гандлёвы цэнтар “Сталіца” ўразіў князёўну тым, што ў Беларусі “ўсё ёсьць”

Столькі князёў Радзівілаў на адным квадратным мэтры плошча Незалежнасьці яшчэ ня ведала

Размова на Нямізе

Другие новости рубрики

Все новости
25 мая 2009 07:18

Итоги Каннского фестиваля: золотая ветвь для «Белой ленты», антиприз для «Антихриста» (ВИДЕО)

24 мая 2009 17:23

Возможно, этим летом в Беларусь вернутся сразу две реликвии (ВИДЕО)

22 мая 2009 09:52

Владыка Филарет: Средством выхода из кризиса является выявление скрытых манипуляций в экономике