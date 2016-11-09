«Ты сюда больше не вернешься»: документальное кино на фестивале «Лістапад»

Новости Беларуси. Праздник кино продолжается. Сегодня – шестой конкурсный день Минского международного фестиваля «Лістапад». В его программе – 25 картин. В эти минуты в кинотеатре «Мир» идут показы документального кино. Свою ленту «Причастие» презентует польский режиссер Анна Замецка. Фильм отметился наградами на Варшавском фестивале и в Локарно.

Также зрители оценивают работу Дмитрия Махомета «Ты сюда больше не вернешься». О времени, природе и судьбе белорусской деревни, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Махомет, режиссер:

Гэта тэма, якую я добра ведаю, якая вельмі блізка да мяне, з якой жыву. Рэчы, якія спрабую данесці на экран, перакрыжоўваюцца з іншымі сем’ямі, іншымі гісторыямі. Гэтая тэма, з адногу боку, мая персанальная, з другога, сустракаецца ў іншых сем’ях.