"Творчество юных"

В Анапе стартует Второй фестиваль Союзного государства под таким названием. В рамках форума юные артисты из Беларуси и России выступят на различных концертных площадках, примут участие в интерактивных играх, совершат увлекательные экскурсии по живописным окрестностям приморского города.

В творческой делегации Беларуси - три детских коллектива из Витебска, юные вокалисты из Минска Александра Соловейчик и Ольга Сацюк.

Фестиваль организован Постоянным комитетом Союзного государства, Министерством культуры Беларуси и Федеральным агентством по культуре и кинематографии России.

Форум продлится неделю.