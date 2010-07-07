Творческий кризис грозит каждому художнику?

В мастерской белорусского художника Виктора Ольшевского – мистика и предвкушение чуда. На полотнах – состоявшиеся и будущие шедевры. Но даже при таком изобилии картин мастеру не избежать творческих кризисов.

Как ни странно, провоцирует их обычно последний мазок в достижение очередной цели. Виктор Ольшевский считает, что настоящий художник должен постоянно ставить перед собой новые задачи. Их решение всегда будет подталкивать вперед. Но теория может существовать и для ее практического нарушения.

Виктор Ольшевский, художник:

Был такой замысел, я даже написал сюжет этой картины. Когда выстроил все для себя, попытался работать, но ничего не получалось. Я ушел в сторону, занимался другими работами, потом снова вернулся к этой. В конце концов, сформировались формат и идея. Работа была сделана и закончена.

Для Виктора Ольшевского искусство – это не изобретение колеса, это открытие прошлого, понятного для нового поколения. Художник часто проводит свободное время в изучении творений Иеронима Босха и Сальвадора Дали, пытаясь постичь глубину и суть замысла великих. А творческая история белорусского художника началась до знакомства с классическими педагогами. Будучи школьником, Виктор Ольшевский расписал дома стенку.

Виктор Ольшевский, художник:

На этой стене я нарисовал тематическую работу: рыцарские бои, огромная лошадь, много фигур в доспехах. Это было неожиданно, что в деревне, в хате, была нарисована такая историческая картина. Прошли годы и картину потихоньку заклеивали обоями. В конце концов, когда я приехал, то осталось ухо от лошади и голова всадника. Пора рисовать новую картину.

Накопление опыта мастера происходит не только на родине, но и в дальних поездках. А следуя по историческому пути развития искусства, Виктор Ольшевский в путешествиях не только писал картины, но и начал изучать секреты фотографии. Сегодня его фотоколлекция насчитывает не одну сотню застывших мгновений, которые, возможно, лягут в основу будущей выставки.

Позитивная энергетика – подарок искусства. Поэтому творения Виктора Ольшевского запакованы в творческий ребус, разгадав который, вы обязательно духовно обогатитесь и настроитесь на новые открытия.