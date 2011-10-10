Тракторист на поле в Витебской области нашёл старинную плиту с гербами древней знати

На памятном камне предположительно 16-17 века выбиты изображения гербов представителей знати. Сохранность изображений поразительна.

Историки склоняются к мнению, что это могильная плита, которая была установлена у фамильного склепа помещиков времён Речи Посполитой.

Опытный механизатор Леонид Владимирович в роли археолога оказался случайно. Перед посевными работами в Сенненском районе на погрузчике он освобождал поле от камней. Неожиданно мощная техника перевернула большую глыбу.

Леонид Стайнов, механизатор СПК «Ульяновичи»:

Я сразу обратил внимание, что это необычный камень. Когда погрузчиком перевернул, сразу меня заинтересовали рамочки.

По свидетельствам старожилов, землю, где нашли эту плиту, пахали больше 50 лет. На граните даже остались следы плугов. Но рельефные изображения гербов чудом сохранились.



Работа высокохудожественная. Краеведы уже установили гербовые типы. По легенде этот герб принадлежал воину, сразившему из лука тевтонского предводителя.

Дмитрий Стрижнев, директор Сенненского краеведческого музея:

Победы в боях с Тевтонским орденом были большой редкостью. И вот в ознаменование этого события было решено дать этому воину собственный герб, который бы он мог назвать своим именем.

По одной из версий историков памятный камень могли заложить в честь меценатов, жертвовавших крупные суммы на храм. О знатном происхождении представителей гербов свидетельствуют особые знаки.

Однако, более правдоподобна другая версия. До 20-го века здесь находилось кладбище. Возможно, камень служил могильной плитой фамильной усыпальницы. А эти гербы принадлежали покоившимся там супругам.

Дмитрий Стрижнев:

Территория Сенненского района являлась местом жительства многих шляхецких помещичьих родов. Возможно, какой-то из родов устроил здесь свой склеп.