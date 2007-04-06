Традиционное искусство в нетрадиционной технике

Наступающему празднику посвящена новая экспозиция музея белорусской культуры БГУ - "Пасхальные яйца". Посетителей выставки знакомят с историей, обрядами и обычаями празднования Воскресения Христова в разных странах мира. Можно ознакомиться с православной литературой, в том числе и с Библией Франциска Скорины. Кроме того, в пасхальную коллекцию вошли христианские кресты, выполненные в технике бисероплетения, и самые разные расписные яйца.

Лаборант музея белорусской культуры на филологическом факультете БГУ Анна Шваба рассказала, что на выставке представлено около 50 яиц: и керамические, и фарфоровые, и каменные, и, конечно же, натуральные яйца-писанки.