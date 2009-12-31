Топ-10 самых неожиданных кинохитов десятилетия

Бывают фильмы, которые приходят буквально ни от куда, у них небольшой бюджет и практически нет рекламы, однако их внезапный ошеломляющий успех у зрителей ставит в тупик даже аналитиков кинобизнеса.

Иногда такие фильмы переворачивают вверх ногами весь бокс-офис и занимают первые места среди новинок кинопроката. Однако чаще всего они выходят на экран одновременно с хорошо раскрученными блокбастерами, первоначально сталкиваются с неприятием у аудитории и постепенно завоевывают ее сердца. Hollywood Reporter назвал десятку фильмов, неожиданно ставшими хитами и самыми рентабельными проектами десятилетия.

Самым прибыльным фильмом в истории по праву можно считать псевдодокументальный фильм ужасов «Паранормальная активность», снятый в духе «Ведьмы из Блэр». Только в США любительский хоррор Орена Пелли собрал 107, 6 млн долларов, и это при том, что на производство картины ушло всего 15 тысяч долларов.

Воодушевленная успехом «Паранормальной активности», компания Paramount решила ежегодно выделять по миллиону долларов на создание и развитие микробюджетных фильмов — авось один из них тоже поставит кассовый рекорд, пишет NEWSru.com.

Топ-10 самых прибыльных фильмов десятилетия:

10. "Крадущийся тигр, затаившиеся дракон", 2000. (бюджет - 17 млн долларов, сборы в США – 128 млн долларов).

9. "Дневник безумной черной женщины", 2005. (бюджет – 5,5 млн долларов, сборы в США – 50, 4 млн долларов)

8. "Миллионер из трущоб", 2008. (15 млн долларов/ 141,3 млн долларов).

7. "Марш пингвинов", 2005. (8 млн долларов/ 77,4 млн долларов)

6. "Чудаки", 2002 (5 млн долларов/ 64,3 млн долларов)

5. "Джуно", 2007 (7,5 млн долларов/ 143,5 млн долларов)

4. "Пила", 2004. (1,2 млн долларов/ 55,2 млн долларов)

3. "Моя большая греческая свадьба", 2002. (5 млн доларов/ 241,4 млн долларов)

2. "Наполеон Динамит", 2004. (400 тысяч долларов/ 44,5 млн долларов)

1. "Паранормальная активность", 2009. (15 тысяч долларов/ 107, 6 млн долларов)