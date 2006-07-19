Территория историко-культурного комплекса "Линия Сталина" расширяется

В честь и память павших защитников Отечества год назад в рекордные сроки был построен историко-культурный комплекс "Линия Сталина", уже вошедший в каталоги, как памятник истории. На достигнутом не остановились, и сейчас здесь продолжено, пожалуй, еще более масштабное строительство. "Львиная" доля нагрузки пришлась на инженерные войска. Работать приходится и в неурочное время, и при самых неблагоприятных погодных условиях. 21 июля в 17 часов Фонд "Память Афгана" и Министерство обороны проведут на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" театрализованное представление с участием авиации, тяжелой боевой техники и артиллерии, а также пиротехническими эффектами. Зрители смогут увидеть, каким было самое начало Великой Отечественной войны. Воины-интернационалисты из Благотворительного Фонда "Память Афгана", подавшие в свое время идею построить этот мемориал, параллельно со строительством продолжают принимать гостей и вести экскурсии. Этот историко-культурный комплекс - самый молодой на территории стран Содружества мемориал, вошедший в историю. Несмотря на это недостатка в посетителях он не испытывает.