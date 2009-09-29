«Терминатора» выставили на продажу

Права на франшизу продают, чтобы расплатиться с долгами.

Дерек Андерсон и Виктор Кубичек, которые приобрели научно-фантастическую франшизу в 2007 году за $ 25 млн для съемок вышедшего в этом году сиквела «Терминатор: Да придёт спаситель», теперь собираются продать их, чтобы расплатиться с долгами, возникшими во время съемок. При бюджете в 200 миллионов долларов картина заработала в США только 60% этой суммы.

Так как «Терминатор» был выпущен в 1984 году, правообладатели франшизы изменялись чаще, чем у любой другой крупной серии фильмов Голливуда. Когда вышел первый фильм, режиссер Джеймс Камерон продал половину акций своему партнеру и будущей жене Гейл Энн Херд за $ 1, пишет LA Times.

Студия Carolco Pictures, принадлежащая Марио Кассару и Эндрю Вайна, купила долю акций в 1990 году за $ 10 млн и выпустила сиквел «Терминатор 2: Судный день» на следующий год.

В 2007 году права на «Терминатора» купила компания Halcyon за 25 миллионов. Средства на приобретение франшизы были позаимствованы у хедж-фонда Pacificor LLC, который теперь и является основным кредитором компании. На сегодняшний день долг составляет 32 миллиона долларов.

Представитель Halcyon заявил, что компания будет выплачивать все свои долги в полном объеме после того, как состоится продажа «Терминатора».