Тепличные условия для молодых талантов

Для воплощения самых смелых творческих идей одну из оранжерей Ботанического сада отдадут студентам Академии искусств.

Проекты ландшафтного дизайна им предложили пока воплотить в курсовых макетах. Но не исключено, что уже в ближайшее время полет фантазии смогут оценить посетители сада.

Со студентами Академии искусств у центрального Ботанического сада и соседство давнее и дружба крепкая. Несколько скульптур - дипломных работ выпускников вуза уже украшают его аллеи. На этот раз творческие силы пробовали 4-курсники. Территорией для полета фантазии выбрали оранжерею с тропическими и субтропическими растениями.

Три месяца студенты трудились, не покладая рук. Идей оказалось много. У одного - зона секулентов превратилась в своеобразное поле для древней игры майя, у другого - в настоящий веер, украшенный необычными скульптурами. Кто-то подошел к ландшафтному решению с культурологической точки зрения, кто-то решил заглянуть в подземный мир жизни растений.

Конечный результат студенческого творчества восхитил даже бывалых специалистов. Ландшафтный дизайнер Ботанического сада Галина Валетская уверена: у юных дарований - большое будущее. Некоторые студенческие работы, говорит Галина, можно брать за основу реальных проектов, не говоря уже про фестивали ландшафтной моды. Самый элитный из них проходит в одном из поместий Великобритании. И возможно, через несколько лет в нем примут участие и наши белорусские специалисты.