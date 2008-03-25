Телевершина покорена

Наша телекомпания удостоена сразу трех престижных наград Четвертого национального телевизионного конкурса. Ирина Смольская признана лучшей ведущей информационной, а Николай Ходасевич -спортивной программы .



Золотую статуэтку, как подтверждение высокого профессионализма получила и программа "Культурная жизнь" с Александром Ефремовым.



Таким образом, наша телекомпания еще раз продемонстрировала высокий рейтинг и достойный культурный уровень телевизионного продукта.



Всего же наград Телевершины удостоены восемь персон и двенадцать проектов. Кстати, лучших из лучших выбирали почти из 200 заявленных претендентов.