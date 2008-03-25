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Телевершина покорена

25 марта 2008 14:59
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Наша телекомпания удостоена сразу трех престижных наград Четвертого национального телевизионного конкурса. Ирина Смольская признана лучшей ведущей информационной, а Николай Ходасевич -спортивной программы .

Золотую статуэтку, как подтверждение высокого профессионализма получила и программа "Культурная жизнь" с Александром Ефремовым.

Таким образом, наша телекомпания еще раз продемонстрировала высокий рейтинг и достойный культурный уровень телевизионного продукта.

Всего же наград Телевершины удостоены восемь персон и двенадцать проектов. Кстати, лучших из лучших выбирали почти из 200 заявленных претендентов.
# Культура

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