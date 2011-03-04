Телеканал СТВ: взгляд изнутри

Строительство здания первого минского телекомплекса началось в 1953 году после утверждения технического задания самим министром связи СССР.

Телевидение называют большим обманщиком. Но что касается архитектуры здания, то здесь обманутыми оказались как раз таки сами покорители голубых экранов. Вместо шикарного здания со скульптурами, балюстрадой с видом на Свислочь, колоннадой и арками по бокам на уровне 2-го этажа телевизионщики получили хоть и красивое здание, но гораздо скромнее задуманного изначально варианта.

Не появились в нем расписные потолки, а лишь скромные кантики по бокам. Въездные ворота так и остались в проектах. А ведь по своей задумке они могли бы по красоте исполнения вполне конкурировать с парадным входом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минский телекомплекс начали строить в 1953 году. К слову, работали над проектом ни много ни мало — два года. Опыта строительства подобных объектов в Беларуси не было. Но в техническом описании было громко заявлено: «в проекте учтены последние разработки отечественной промышленности в области телевизионного и звукового оборудования, а также УКВ-передающих устройств». Над чертежами телецентра работали в архитектурно-конструкторской мастерской «Белгоспроекта».

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник архива научно-технической документации:

На тот момент в этом институте работал Роман Михайлович Гегард — российский архитектор. Он приехал в конце 40-х восстанавливать город.

Началось строительство Минского телецентра на ул. Мопра, 6 (что расшифровывается как Международная организация помощи борцам революции). Затем здание, не меняя месторасположения, оказалось на ул. Коммунистической, 6. Впрочем, новое название получилось не менее идеологическим. Ну что ж поделаешь, ведь рядом домик РСДРП, а это обязывает отображать политику партии.

Прощание с запланированной роскошью в здании грянуло прямо во время строительства телецентра. В 1955 году вышел указ об отмене украшательства в архитектуре. Буквально года не хватило строителям, чтобы реализовать первоначальную задумку автора проекта Романа Гегарда. Вместо пафосных скульптур муз искусств на колоннах появились одинаковые гипсовые формы, но и те потом куда-то исчезли. Не венчает здание и пара трудящихся, видимо на ниве журналистики.

Какое телевидение без телебашни? На этот символ не пожалели ни денег, ни металла. Монтировалась конструкция из труб диаметром 35 см, толщиной 2 см, длинной по 8 м. Завершалась она шпилем и антенной, за что ее любили сравнивать с Эйфелевой башней.

Галина Шостак:

Высота этой опоры телевизионной антенны составляла 180 м. Монтировали ее монтажники Минского отделения Ленинградского управления «Стальмонтаж». Антенна была смонтирована к ноябрю. Высота вышки составляла 192 м. Когда был построен телевизионный центр и смонтирована опора для антенны — к 7 ноября 1955 года, — на самом верхнем участке опоры был поднят красный флаг.

Когда радиотелевизионный передающий центр был вынесен в Колодищи, вышка стала использоваться лишь для работы передвижных телевизионных станций и передачи программ из Минска на новый центр. В связи с этим башня на Коммунистической начала медленно терять высоту. Причем операция по уменьшению ее габаритов подняла на уши весь город. Макушку сооружения по частям разбирали вертолеты.

Геннадий Солодов, оператор телеканала СТВ:

Очень долго репетировали. Подлетал очень большой вертолет, тренировались. Когда убирали верхнее колено, все сотрудники для безопасности вышли из здания на набережную.

На то время телевышке было уже около двух десятков лет. Ее укоротили почти на 40 м. На высоте 160 м смонтировали площадку, на которой установили специальные антенны, необходимые для уверенной работы радиотелефонной связи. Сегодня вышка буквально облеплена спутниковыми антеннами и передающими устройствами.

С минской телебашни с 1 января 1956 г начала осуществляться трансляция Республиканской телевизионной студии. Радиус действия уверенного приема достигал 70 км. История сохранила слова, с которыми диктор белорусского телевидения Тамара Бастун впервые обратилась к зрителям. Произошло это знаковое событие прямо в этой студии (см. видео к сюжету — прим. ред.).

Павел Кореневский, заместитель генерального директора телеканала СТВ, ведущий программы «Правда»:

Мне очень повезло как журналисту, как телевизионщику, потому что я работаю в самой старой студии белорусского телевидения. Это не просто студия, где записывается «Личный интерес», новый проект «Правда», «Утро. Студия хорошего настроения», «Добрый вечер, малыш!», «КультУРА». Это, как говорят, намоленное место. Именно отсюда 1 января 1956 года впервые вышла в эфир первый диктор белорусского телевидения Тамара Бастун.

Однако настоящую правду об этом не скажет никто, кроме автора и ведущего программы «Правда» Павла Кореневского, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Кореневский:

На самом деле, эфир 1 января здесь не состоялся, потому что студия не была готова. Интересная штука: сколько дикторов эта студия пережила, сколько проектов, программ, а в конце 90-х, когда я делал программу «Теленавигатор», здесь даже крыши не было, она протекала.

Видеозаписи не было, все передачи шли в прямом эфире. О суфлере оставалось только мечтать. Все тексты учились наизусть. Что-то можно было подсмотреть в листике. Не было гримеров и парикмахеров. В эпоху черно-белых телевизоров не нужна была даже косметика. Студия была маленькой, и, кроме огромной телекамеры, там с трудом помещалось три человека. Стены первой телестудии для звукоизоляции были завешаны коврами. Сотрудникам купили тапочки на войлочной подошве, чтобы они тихо передвигались по помещению во время трансляции программ.

Павел Кореневский:

Из неофициальной истории: специально шили тапочки, и все сотрудники телевидения в 50-60-х гг., приходя на работу, обязательно обували тапочки. Это правда, что телевидение, студия — наш дом, дом журналистов, телевизионщиков. Ну и какой же дом без тапочек!?

Телевидение тогда работало три дня в неделю — в пятницу, субботу, воскресенье, иногда по четвергам шли художественные фильмы. Собственное вещание минской студии телевидения в 1956 г. составляло 130 часов и состояло из концертных программ и телеспектаклей на кинопленке, которые получали из Москвы, а также из демонстраций художественных фильмов и киножурналов из местного проката.

К слову, маленькая студия при необходимости превращалась не только в концертную площадку, но и в заводской цех. Это сейчас принести в студию элементы рабочего места считается креативом, а раньше это была вынужденная мера. Дело в том, что камеры были только стационарными и репортаж с предприятия организовывали прямо в студии.

Парадоксально, но первая минская телестудия начала работать фактически лишь для пяти счастливых обладателей телевизоров. Причем два из них были установлены здесь же для контроля за эфиром. Телевизоры были дефицитным и очень дорогим товаром. Более того, надо было получить разрешение на покупку и зарегистрировать чудо техники, к тому же, еще и платить за просмотр передач. Так что этот вид искусства поначалу было доступен лишь избранным.

Раньше технические помещения телевидения пестрили шильдами с названиями, для странными для обывателя, — циристорная, контакторная, АСБ. Раритетные аппаратно-студийные блоки сегодня преобразились в технические комплексы, которые обеспечивают подачу в студию электричества, видео и звукового сигнала.

На одну программу работают десятки человек. Помимо ведущего и авторской группы, — операторы, режиссеры, звукорежиссеры, ассистенты... Оформлением занимается дизайнер, содержанием — редактор, монтажом — видеоинженер, гостями — администратор, прическами и макияжем — гример.

Гримерная

Гримерная — это то место, куда заходят обычными людьми, а выходят звездами эфира. Перед тем, как показаться стране, ведущий обязательно проходит через руки стилиста-визажиста. Гримеры наносят специальную косметику, которую обычно не используют для повседневного макияжа, учитывая особенности отображения телевизионной камеры.

После съемок ведущим приходится долго и тщательно умываться, потому что на улицу с таким макияжем просто не выйти. Эта боевая раскраска делается для того, чтобы после эфира никто не сказал: «А в жизни ты намного лучше!» Ведь цифровая камера беспощадна к недостаткам внешности. Визит к гримеру у мужчин длится несколько минут, девушки бывают здесь и по часу.

В этом шкафу хранятся часть костюмов, в которых ведущие выходят в эфир. Так, здесь висят костюмы Хануник-Ромбальской, Ирины Смольской, Ольги Бельмач, Игоря Позняка и Александра Галанского. Вещи покидают шкаф лишь для того, чтобы отправиться в химчистку, ведь ведущим приходится иметь дело с пудрой и тональным кремом, поэтому воротнички часто пачкаются.

Белое не надевать, обтягивающее не носить. Прежде чем выбрать наряд для эфира, вас обязательно проинструктируют, если вы гость программы. Телеведущие давно смирились, что их имидж на экране мало зависит от вкусовых пристрастий. Имеет значение не только тема программы и стиль, выбранный режиссером. Дело в том, что камера любое сочетание цветов передает, как ей захочется, и даже оператор не в силах порой уговорить свой рабочий инструмент быть хоть немного правдивее в трансляции картинки. Профессиональным языком вам всё объяснят непонятно: если костюм клетчатый, то он «сечется», если красный, то «плывет», если черный — плохо для «баланса», если белый — «сливается с задником». Поэтому подбор одежды в студию порой занимает больше времени, чем выход на красную ковровую дорожку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Камеры на телевидении не только в студии. Благодаря системе видеонаблюдения, ведущие и другие сотрудники телеканала под прицелом объектива даже вне эфира.

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Четвертый этаж у нас административный и самый спокойный. Здесь располагаются приемная, кабинеты руководства телеканала, бухгалтерии, финансистов и нескольких дирекций.

Служба новостей

Чтобы прочувствовать атмосферу работы журналистов-новостников, нужно спуститься на третий этаж. Только очень аккуратно, потому что могут сбить с ног.

Здесь редко передвигаются спокойным шагом, ведь это служба новостей. Здесь вечно спешат — то на монтаж, то в архив, то на озвучку. Это репортеры — охотники за новостями. Их оружие — блокнот и микрофон. Они быстро думают, много говорят и бьют рекорды по скорости печатания. Если кто-то и мечтал повариться в гуще событий, то здесь можно и утонуть в потоках информации, если не знать особенности технологической цепочки.

Рабочий день сотрудника информационной службы начинается с поиска новостей. Задача журналиста не только в том, чтобы найти тему для сюжета, но и провести организаторскую работу — договориться на интервью, продумать места съемок и сюжетную линию. Значительная часть репортажей снимается по звонкам телезрителей. Такие материалы отражают проблемы многих жителей республики. Зачастую все же приходится отказывать в съемках, когда с помощью телевидения зрители пытаются, например, решить проблему сломанного водопровода, шумных соседей, или позаботиться о домашних животных, запечатлеть визит НЛО на дачный участок и так далее. Такие сенсационные темы не могут оставить равнодушными, но в стране ежедневно происходит масса политических, экономических, социальных и культурных событий, которые гораздо важнее частных случаев.

Поиск новостей начинается с сообщений информационных агентств, в ход идут газеты, интернет-сайты, информация, полученная на пресс-конференциях, брифингах, круглых столах. Это довольно простой способ телеразведки. Но для того, чтобы получить эксклюзив, нужно иметь собственные источники информации.

Новости на любом канале — это приоритетная программа. Работают на нее не только корреспонденты, но еще и редакторы, видеоинженеры, звукооператоры, множество представителей технических служб. Например, в подготовке одного выпуска новостей на СТВ задействовано около полусотни человек! После съемок журналист попадает в монтажку.

Монтажки

Принцип работы видеоинженера схож с мозаикой: нужно сложить разные детали, чтобы получить одно целое. Он выбирает лучшие кадры, снятые оператором, компанует их в соответствии с текстом журналиста и правилами монтажа, обрабатывает, сохраняет и отправляет в эфир.

Где крупный план, где общий, куда поставить панораму, где оставить статику, как украсить сюжет спецэффектами — ускорением, замедлением кадра — решает видеоинженер, и от этого во многом зависит успех материала. Кадры в сюжете должны меняться не только по содержанию, но и по крупности. Например, в новости сюжет монтируется в среднем час, в другие проекты — по 2-3 часа, на монтаж программ порой уходят сутки. Зачастую конечный продукт благодаря мастерству видеоинженера получается интереснее описания сценарного плана.

Операторы

Вечный спор на телевидении, кто важнее — операторы или журналисты. Камермэны, как их еще называют, справедливо претендуют на первенство, ведь без картинки телевидение — не телевидение. А журналисты обязаны писать тексты лишь под отснятый материал. Только операторы могут рассказать всю правду о журналистах, с которыми им приходится работать бок о бок и часто выполнять их команды.

Николай Сенчило, заведующий службой телеоператоров телеканала СТВ:

Вредные-не вредные — зависит не от профессии, а от конкретного человека. Бывает, с какими-то журналистами работать легче. Быстрее находится взаимопонимание, с полуслова понимаешь, что требует журналист. Соответственно, это легче реализовать. Другой журналист может на пальцах объяснить ситуацию, что тоже хорошо. Хуже всего, когда журналист сам не знает, чего хочет. Это тупик. Это ступор.

У операторов работа не легкая, в первую очередь, по весу. Ведь вес полного комплекта оборудования достигает 25 кг. И с этим багажом мастера объектива выезжают на съемки по несколько раз в день.

Николай Сенчило:

Все привыкли думать, что взял в руки видеокамеру — и получилось готовое кино, но так не получается. Кроме видеокамеры, необходим еще набор различных приспособлений, аксессуаров. В профессиональной съемке незаменим штатив — он дает устойчивую опору, картинка не дрожит, хорошо смотрится на экране. Также используются выносные микрофоны, накамерный свет. Используются также микрофоны петличные, конденсаторные, направленные. Всё с собой не унесешь.

Водители

В помощь операторам — водители. Узнаваемые машины с логотипами СТВ за день совершают десятки рейсов в разные уголки города. Им нипочем час пик и проблема парковок. Они работают, как многие оперативные службы, чтобы кассета с горячим материалом попала в эфир без опозданий.

Отдел дизайна

По одежке встречают. А одеждой на телевидении называют упаковку канала, за которую отвечают дизайнеры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На ТВ-кухне обходиться без дизайнера — все равно, что подавать изысканное блюдо в кастрюле. Как любой товар, программный продукт должен иметь красивую обертку в виде заставок, отбивок, оформления студий. Цель теледизайна — дать возможность зрителям легко и быстро, даже подсознательно отличить один канал от другого. Компьютерная графика между программами призвана сделать вынужденную паузу как можно более приятной.

Архив

Где положишь, там и найдешь. Такое кропотливое дело не доверили вечно спешащим журналистам. Поэтому хранение и сортировку кассет доверили сотрудникам архива.

Раиса Маевская, заведующая сектором фондовых и архивных материалов телеканала СТВ:

Раздвигаются стеллажи как купе. На них — около 12 тысяч видеокассет. Это первые носители, которые мы использовали на СТВ, — VHS. Сейчас они уже не используются. Потом перешли не мини-DV. Сейчас для нас основной носитель — это кассеты DVCAM.

На наших стеллажах расположены тематически все программы, которые когда-либо проходили в эфире СТВ. Здесь также накоплен большой архив оперативных материалов, которые очень часто используют наши корреспонденты для работы.

Как показывает практика, кассеты перематывают время назад. Поэтому будущее — за безленточными технологиями. Сейчас на СТВ создается электронный архив, в котором и поиск материала проще, и хранение надежнее.

Отдел интернет-вещания

На сайте ctv.by выкладывают все, что телеканал СТВ показывает в эфире. Благодаря всемирной паутине, достоверные факты о жизни в Беларуси могут узнавать в любом уголке земного шара. К слову, не малую долю среди посетителей составляют как раз таки зарубежные пользователи. По посещаемости сайт СТВ лидирует среди порталов других белорусских телеканалов. В день на сайт ctv.by заходит от 7,5 до 10 тысяч человек и 250 тысяч в месяц, в зависимости от событий, происходящих в стране и за рубежом.

Владимир Казанков, заведующий отделом интернет-вещания телеканала СТВ:

Сайтом занимается отдел интернет-вещания. У нас работают шесть человек в две смены, как на заводе, с 9 утра до 10 вечера. Часто задерживаются, потому что вечером могут выходить крупные сюжеты, которые нужно выложить в интернете. В воскресенье тоже работаем, с 9 до 22 часов. В общем, сайт еще чуть-чуть и в круглосуточном режиме будет вещать. Возможно, это дело будущего.

Формирование событий на сайте — целая наука. Необходимо учитывать правила верстки программ. При этом оперативно реагировать на появление актуальных новостей в интернете.

Владимир Казанков:

Чаще всего новости выходят на сайт в таком же порядке, по такому же принципу, как и на телевидении, то есть сначала политические новости, потом — экономические, социальные, затем сюжеты на развлекательную тематику. Часто оказывается, что рейтинг развлекательных новостей гораздо выше, нежели политических. Поэтому структура сайта сформирована таким образом, чтобы было место и для топ-новостей политических, экономических, и для красивых видеофактов.

Скоро в телевизор будет превращаться любой компьютер, на котором открыт сайт СТВ. Новости телеканала планируется транслировать в интернете в режиме он-лайн.

Бомбоубежище

В Минске осталось не так много зданий, в которых сохранилось бомбоубежище, в том числе и в нашем телецентре на Коммунистической. Здесь можно даже жить: есть санузел, в рабочем состоянии находится система притока воздуха, регулярно обновляются баки с аварийным запасом воды.

Эта комната (см. видео к сюжету — прим. ред.) — центр жизнеобеспечения всего бомбоубежища. Здесь есть гермоклапаны, которые обеспечивают приток наружного воздуха, и очистные фильтры. Если вдруг в здании пропадет электричество, систему можно завести вручную. На одном из агрегатов указано, что он выпущен в 1960-х годах, однако оборудование ни разу не использовалось по назначению. В то же время за его исправностью регулярно следят сотрудники МЧС.

Подвалы безопасности — помещения совершенно формальные, но если они уже были когда-то запроектированы и сооружены, то должны сохраняться в боевой готовности. Назовем его телевизионным музеем послевоенных объектов гражданской обороны.

Чердак

Говорят, у телевизионщиков иногда едет крыша от множества креативных идей. Бесспорное доказательство тому, что все у нас в порядке с крышей — наш чердак. Вопреки ожиданиям, он не завален вышедшими из строя печатными машинками, камерами и пленкой. Единственное, что может заинтересовать — это раритетная система вентиляции с ручным управлением и старинный красный кирпич.

Площадка для спутниковых антенн

А вот поднимаясь по другой лестнице, можно попасть на площадку для спутниковых антенн. Они гораздо мощнее бытовых и ни при каких обстоятельствах не потеряют драгоценный сигнал. У спутниковых антенн тут привилегированное положение.

Телевидение сложно представить без множества спутниковых антенн. Какую же функцию они выполняют?

Алексей Куцук, заведующий службой эксплуатации телевизионных студий телеканала СТВ:

Как и все телеканалы, мы также не обходимся без спутникового приема. Эти тарелки используются для приема сигнала от нашей спутниковой передвижной станции. В любую точку Беларуси может выехать спутниковая станция, и мы будем иметь возможность в прямом эфире наблюдать, что показывается зрителям. У нас для этого была создана специальная площадка.

Через спутник мы принимаем новости «Рейтерса», российских каналов. Спутники вошли в жизнь, без них уже тяжело.

Самым завидным местом для размещения антенн служит телевышка. Там сигналу ничего не мешает свободно перемещаться между космосом и телевизорами.

Алексей Куцук:

Изначально вышка строилась для того, чтобы распространять телевизионный сигнал по всей Беларуси. В этом здании находились передатчики, на вышке были антенны. Затем передатчики были вывезены в Колодищи. Распространение сигнала по Минску и Минской области осуществляется с Колодищ. В настоящее время вышка используется для вспомогательных служб: на ней —релейные антенны, спутниковые приемные тарелки и другие антенны местного значения.

Работу телевидения остановить невозможно. И не потому, что у нас есть свой генератор на случай отключения городского электричества. А потому, что все хотят видеть и знать, что происходит в стране и мире. И при любых катаклизмах телевидение «выключится» последним, напоследок выпустив новость с головокружительным рейтингом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».