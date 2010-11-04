Телеканал СТВ уже второй год выступает учредителем и организатором Музыкальной телевизионной премии года

Накануне жюри, в состав которого вошли известные музыканты, критики и представители нашего телеканал, решало, кто будет удостоен премий.

Номинаций всего 15. Среди них: лучшие песня года, дуэт, женский и мужской вокалы, группы и юный исполнитель, а также «Лучший альбом. Будут и специальные премии.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, член жюри Музыкальной телевизионной премии СТВ:

СТВ — молодцы, что они первыми учредили эту премию музыкальную. Сложность в том, что в этом году произошел спад в мировой песенной культуре, поэтому такие жаркие дебаты.

Ольга Хижинкова, победительница конкурса «Мисс Беларусь-2008», член жюри Музыкальной телевизионной премии СТВ:

Любого исполнителя, любую группу задевает то, что кто-то получил, а не они, это подстегивает к хорошей работе.

Сергей Малиновский, главный редактор газеты «Антенна», член жюри Музыкальной телевизионной премии СТВ:

Как правило, те, кто выстрелил в один год, на следующий год ведут себя пассивно. Каждый год можно выбирать в каждой номинации исполнителя нового.

Яркое шоу пройдет во Дворце Республики, а телеверсия концерта выйдет ближе к Новому году на нашем канале. Следите за программой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».