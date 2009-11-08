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Телеканал СТВ - единственный в стране снимает и первым транслирует белорусско-российские игры КВН

08 ноября 2009 15:56
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Международный день КВН. Восемь лет подряд его празднуют восьмого ноября.

Сделать эту дату торжественной в 2001 году предложил президент клуба веселых и находчивых Александр Масляков. Тогда её приурочили к сорокалетнему юбилею первой игры.

Сегодня  движение клуба веселых и находчивых организовано в 180  городах России, а также в Беларуси, Украине, странах Балтии. Только в Высшей Лиге за год участвует около 40 тысяч человек.   

К слову, телеканал СТВ - единственный в стране снимает и первым транслирует белорусско-российские игры КВН, которые проходят в Минске.

# Культура

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