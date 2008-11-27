Прямой эфир

Театры оперы и балета Беларуси объединены

27 ноября 2008 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Реорганизация творческого объединения "Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь" произошла в соответствии с указом главы государства. В новый коллектив зачислены все артисты двух театров. После завершения реконструкции здания будут привлекаться новые кадры, в первую очередь инженерно-технические. Большой театр будет оснащён самым современным оборудованием, на его обслуживание потребуется дополнительно более двухсот высоко-квалифицИрованных специалистов. Сегодня в здании уже работает балет, вокалисты оперы репетируют в отдельных классах. Вскоре переедет в родные стены оркестр.
# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
26 ноября 2008 18:19

Сегодня в Минске состоялась презентация книги «Военная контрразведка Беларуси: судьбы, трагедии, победы...»

26 ноября 2008 11:42

В Витебске открывается Международный фестиваль современной хореографии

25 ноября 2008 14:35

Гильдия киноактеров США готовится к новой забастовке