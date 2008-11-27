Театры оперы и балета Беларуси объединены

Реорганизация творческого объединения "Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь" произошла в соответствии с указом главы государства. В новый коллектив зачислены все артисты двух театров. После завершения реконструкции здания будут привлекаться новые кадры, в первую очередь инженерно-технические. Большой театр будет оснащён самым современным оборудованием, на его обслуживание потребуется дополнительно более двухсот высоко-квалифицИрованных специалистов. Сегодня в здании уже работает балет, вокалисты оперы репетируют в отдельных классах. Вскоре переедет в родные стены оркестр.