Театру юного зрителя исполнилось 50 лет!

Спектакли для всей семьи - основной принцип работы ТЮЗа. Его особенность в том, что все постановки - от классики до современности - идут на белорусском языке.Театр всегда много гастролировал как по республике, так и за ее пределами. Эта тенденция сохраняется и по сей день.

Сегодня в театре прошло представление "ТЮЗ - любовь моя". Актёры принимали поздравления от своих коллег не только из Беларуси, но и других стран. На вечере прозвучали имена победителей открытого республиканского конкурса драматургии для детей и подростков "Детский мир такой богатый". Финалом торжественной части юбилейной программы стало исполнение гимна ТЮЗу. Завершил праздник театрализованный капустник.