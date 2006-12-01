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Театру юного зрителя исполнилось 50 лет!

01 декабря 2006 09:50
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Спектакли для всей семьи - основной принцип работы ТЮЗа. Его особенность в том, что все постановки - от классики до современности - идут на белорусском языке.Театр всегда много гастролировал как по республике, так и за ее пределами. Эта тенденция сохраняется и по сей день.
Сегодня в театре прошло представление "ТЮЗ - любовь моя".  Актёры принимали поздравления от своих коллег не только из Беларуси, но и других стран. На вечере прозвучали имена победителей открытого республиканского конкурса драматургии для детей и подростков "Детский мир такой богатый". Финалом торжественной части юбилейной программы стало исполнение гимна ТЮЗу. Завершил праздник театрализованный капустник.
# Культура

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