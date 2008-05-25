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Театру оперы и балета Беларуси исполняется 75 лет

25 мая 2008 14:12
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Сейчас он переживает сложные времена: родное здание на площади Парижской Коммуны на капитальном ремонте, сцены – по всему городу. Но, несмотря на все невзгоды, артисты продолжают служить искусству.

Театр начинается с вешалки, но пока в Национальном театре оперы и балета гардероб не работает. Здание на капитальном ремонте. Треть работ уже выполнена. Новые двери почти нового театра для любителей этого вида искусства планируется распахнуть в следующем году. Для истинных служителей  искусства – ремонт не повод для отдыха. Артисты творят по-прежнему. На сценах Дворца Республики и Дома офицеров. 

Народный артист Беларуси Ярослав Петров – он же и Сусанин, и Мельник, и князь Игорь. На счету оперного тенора более 70 ролей, в театре он уже 35 сезон. Секрет творческого долголетия артист видит в здоровом образе жизни. Это как азбука для оперного артиста.

Кто-то завораживает голосом, а кто-то танцем. "Сотворение мира" пластики для народной артистки БССР Татьяны  Ершовой началось боле четверти века назад с одноименного спектакля. С танцем не расстается и сейчас. Работает преподавателем в родном театре.

Реконструкция театра по прогнозам завершиться уже в следующем году. Но уже сейчас белорусские звезды оперы и балета мечтают о новой сцене и готовят сюрпризы для зрителей.

С 75-летием со дня основания коллективы сотрудников Национального академического Большого театра оперы и балета поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

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