Театралы и профессионалы принимают поздравления

27 марта - Международный день театра. Он учреждён в 1961 году в Вене на 9-м конгрессе Международного института театра.Этот день - праздник не только профессиональных актеров, режиссеров, драматургов, но и всех, кто непосредственно связан со сценой. Сегодня принимают поздравления и те, кого принято называть театралами, любителями сценического искусства. Первый раз Международный день театра отмечался 45 лет назад, в 1962 году, и был приурочен к открытию очередного сезона Театра наций в Париже. С этого времени праздник театра проходит каждый год именно 27 марта. Членом Международного института театра, созданного в 1948 году под эгидой ЮНЕСКО, является и Беларусь.