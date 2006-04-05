Театральный сезон продолжается:

В столицу приехал Белорусский Ленком, театр драмы и музыки из Бреста . Гастроли продлятся 10 дней. На сцене русского театра гости покажут 14 постановок - от комедии и драмы до детского мюзикла.Артисты театра имени М.Горького открывают гастрольный сезон в мае. Планируется, что до октября труппа Русского театра побывает в Бресте, Могилеве, Гродно, а также в ряде районных городов. За время пребывания труппы на гастролях в здании театра имени Горького пройдет масштабная реконструкция. Будет обновлен зрительный зал, фойе, заменены окна. Однако столичная публика в августе сможет увидеть спектакли Русского театра на сцене Дворца профсоюзов и в Театре юного зрителя. 74-й театральный сезон в октябре нынешнего года Национальный академический драматический театр имени Максима Горького планирует начать на собственной сцене.