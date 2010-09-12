Театральный фестиваль «Белая Вежа» стартует на Брестчине

Это уже 15 по счету фестиваль. За эти годы в городе над Бугом побывало более 400 коллективов из 47 стран мира.

В этом году форум расширит и географию площадок. Кроме Бреста выступления пройдут в Каменце, Малорите, Барановичах, Пинске, Кобрине и Пружанах. На суд белорусского зрителя свои выступления – а это и драмы, и трагикомедии и, ставшие уже традиционными, уличные представления – представят 37 коллективов из разных стран. Открытием этого года станет театр Индии.

Александр Козак, директор фестиваля «Белая Вежа»:

– Нашей мечтой было собрать лучшие виды экспериментального искусства мира, но и нас интересовало и национальное искусство. Поэтому и возникали такие интересные коллективы из Монголии, Аргентины. В этом году – Индия.

Сарабджит Син, директор театра «Оушен», Индия:

– Я давно уже хотел, чтобы наш коллектив выступил в другой стране, в другом культурном пространстве. Мне очень нравится белорусская культура, и сами люди – они очень приветливые и добрые. Я надеюсь, наше выступление придется по вкусу белорусскому зрителю.