Театральные сливки в Минске

Третий международный фестиваль крупнейших театров Европы и мира "Панорама" открывается 26 октября в столице.

За две недели зрители увидят спектакли 17-ти театров из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Польши, Эстонии, Германии, Израиля, Швеции и других стран. VIP-гости фестиваля: Олег Табаков, Богдан Ступка, Валерий Шадрин. Жюри на форуме традиционно не будет. Все участники получат призы и памятные сувениры.

Изюминкой нынешней "Панорамы" станет проект "On-line", который зрители увидят 8 ноября. В рамках проекта представят несколько театральных импровизаций, созданных международными творческими коллективами непосредственно во время фестиваля.

Участников ___ Международного фестиваля театрального искусства "Панорама" с открытием поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Следуя своему благородному девизу "Театр без границ", фестиваль развертывает перед зрителями масштабную панораму современного сценического искусства, объединяет прославленных мастеров и творческую молодежь разных стран", - говорится в послании.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что этот праздник внесет достойный вклад в сохранение и развитие традиций отечественного и мирового театра, основанных на идеалах добра, гуманизма и духовности.

