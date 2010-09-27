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«Тэатральны куфар» стартовал в Минске

27 сентября 2010 18:26
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В этом году в форуме, девиз которого «Традиции. Поиск. Эксперимент» принимают участие 19 коллективов из 16 стран мира. Все они представят свои спектакли на родных языках. Кроме того, в программе фестиваля множество мастер-классов и перфоманс-акций.

«Тэатральны куфар» каждый год заявляет о себе каким-нибудь ярким перфомансом. Повторяться – не в стиле участников форума. Вот и на этот раз они решили удивить театрально-спортивной акцией «Чудаки на велосипедах».

Порядка шестидесяти велосипедистов. Вместо спортивной формы – театральные костюмы. На каждом таком «студенческом» транспортном средстве – символ страны-участницы. Движение этой необычной  колонны  обратило на себя немало изумленных взглядов как пешеходов, так и автомобилистов. Громко оповещая: седьмой «Театральный куфар» стартовал.

Час «велосипедной прогулки» для  участников форума превратился еще и в экскурсию по Минску. Многие из них здесь еще не бывали. Дебютируют Италия, Португалия, Босния и Герцеговина. Да и за звание гостя фестиваля пришлось побороться. Каждый год конкуренция среди студенческих театров – огромная.

Отличается и театральная мода нынешнего фестиваля. В этом году его символ – цилиндр. Помимо нововведений на этот раз есть и некоторые «возвращения»

Екатерина Солодуха, директор VII Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар-2010»:
Вернулись кое-какие проекты. В частности, «Куфар-Emotion». Нам очень приятно. Это постановка в течение недели. Это достаточно сложный процесс, поэтому не каждый год осуществимый. Но в этом году мы нашли смельчака. Это Эдвард Льюис из Великобритании.

Спектакли оценит международное независимое жюри. А повлиять на то, кому достанется приз зрительских симпатий, сможет каждый зритель. Ведь эксперименты экспериментами, а вход на «Куфар» остается... свободным.

Юлия Романович, Николай Сенчило, телекомпания СТВ

Фестиваль Тэатральны куфар 2010

Фестиваль Тэатральны куфар 2010

Фестиваль Тэатральны куфар 2010

Фестиваль Тэатральны куфар 2010

Фестиваль Тэатральны куфар 2010

Фестиваль Тэатральны куфар 2010

Фестиваль Тэатральны куфар 2010

# Культура # Фотофакт

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