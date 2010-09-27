«Тэатральны куфар» стартовал в Минске

В этом году в форуме, девиз которого «Традиции. Поиск. Эксперимент» принимают участие 19 коллективов из 16 стран мира. Все они представят свои спектакли на родных языках. Кроме того, в программе фестиваля множество мастер-классов и перфоманс-акций.

«Тэатральны куфар» каждый год заявляет о себе каким-нибудь ярким перфомансом. Повторяться – не в стиле участников форума. Вот и на этот раз они решили удивить театрально-спортивной акцией «Чудаки на велосипедах».

Порядка шестидесяти велосипедистов. Вместо спортивной формы – театральные костюмы. На каждом таком «студенческом» транспортном средстве – символ страны-участницы. Движение этой необычной колонны обратило на себя немало изумленных взглядов как пешеходов, так и автомобилистов. Громко оповещая: седьмой «Театральный куфар» стартовал.

Час «велосипедной прогулки» для участников форума превратился еще и в экскурсию по Минску. Многие из них здесь еще не бывали. Дебютируют Италия, Португалия, Босния и Герцеговина. Да и за звание гостя фестиваля пришлось побороться. Каждый год конкуренция среди студенческих театров – огромная.

Отличается и театральная мода нынешнего фестиваля. В этом году его символ – цилиндр. Помимо нововведений на этот раз есть и некоторые «возвращения»

Екатерина Солодуха, директор VII Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар-2010»:

Вернулись кое-какие проекты. В частности, «Куфар-Emotion». Нам очень приятно. Это постановка в течение недели. Это достаточно сложный процесс, поэтому не каждый год осуществимый. Но в этом году мы нашли смельчака. Это Эдвард Льюис из Великобритании.

Спектакли оценит международное независимое жюри. А повлиять на то, кому достанется приз зрительских симпатий, сможет каждый зритель. Ведь эксперименты экспериментами, а вход на «Куфар» остается... свободным.

Юлия Романович, Николай Сенчило, телекомпания СТВ