Театральное искусство - белорусской молодежи

В стране начала действовать совместная программа Министерства образования и Национального академического театра имени Янки Купалы. Отныне премьерные спектакли будут демонстрировать не только на купаловской сцене, но и в учебных заведениях страны. В планах - организация творческих вечеров и выставок, мастер-классов, лекций по актерскому мастерству и сценической речи, демонстрация фильмов.



Купаловцы уверены, что такие встречи помогут театралам лучше узнать предпочтения молодежи, а студентам - поближе познакомиться с белорусским театральным искусством.