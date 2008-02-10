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Театральное искусство - белорусской молодежи

10 февраля 2008 17:53
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В стране начала действовать совместная программа Министерства образования и Национального академического театра имени Янки Купалы. Отныне премьерные спектакли будут демонстрировать не только на купаловской сцене, но и в учебных заведениях страны. В планах - организация творческих вечеров и выставок, мастер-классов, лекций по актерскому мастерству и сценической речи, демонстрация фильмов.

Купаловцы уверены, что такие встречи помогут театралам лучше узнать предпочтения молодежи, а студентам - поближе познакомиться с белорусским театральным искусством.
# Культура

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