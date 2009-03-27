Театр оперы и балета Беларуси ищет главного режиссера

В Национальном академическом Большом театре оперы и балета пока вакантна должность главного режиссера.

- Взять главного режиссера просто по анкетным данным было бы неправильно, - цитирует БЕЛТА заместителя генерального директора театра Валерия ГЕДРОЙЦА. - Видимо, претенденту будет предложена постановка, чтобы мы присмотрелись к нему, а он присмотрелся к нам.

Он отметил, что на должности главного режиссера руководство театра хотело бы видеть молодого, современного человека, который бы мог максимально использовать широкие технические возможности сцены. Заместитель руководителя театра добавил, что хотел бы сделать ставку на уроженцев Беларуси, которые теперь работают за рубежом.