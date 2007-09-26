"Театр без границ"

Под таким девизом сегодня в Минске открывается международный фестиваль "Панорама". На две недели город превратится в мировую столицу театрального искусства. Перед зрителями выступят известные коллективы из России, Украины и Казахстана, а также Эстонии, Польши, Швеции, Израиля и Германии. Фестиваль интересен также своим уникальным проектом "Театр On-line", где будут представлены сразу несколько театральных премьер-импровизаций. Международные творческие коллективы создадут их прямо в ходе фестиваля. А идеи и темы импровизаций подскажут сами зрители.