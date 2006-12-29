"Тарквиний и Лукреция" прописалась в России

Отреставрированное полотно Рубенса "Тарквиний и Лукреция" впервые можно увидеть в Москве в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. Картина пережила настоящий политический скандал. Став предметом спора России и Германии, полотно все-таки осталось в Москве.

Отреставрированное полотно Рубенса "Тарквиний и Лукреция" впервые можно увидеть в Москве в Музее изобразительных искусств имеми Пушкина. Картина пережила настоящий политический скандал. Став предметом спора России и Германии, полотно все-таки осталось в стране.

История картины "Тарквиний и Лукреция" весьма запутана. Шедевр Питера Пауля Рубенса относится к 1609-1611 годам. Художник написал полотно, будучи уже признанным живописцем. Поэтому нельзя определенно сказать, создавалась ли картина для себя или по чьему-то заказу. Эта картина более раннего периода, чем произведения из музейной коллекции. Сравнивая их, можно сопоставить разные грани дарования мастера.

Полотно до настоящего времени сменило много владельцев. В 1769 году картина была приобретена прусским королем Фридрихом Вильгельмом и находилась в Потсдаме в Сан-Суси. За время скитаний холст износился, лакокрасочный слой оказался поврежден. Будучи отреставрированной, картина стала предметом судебного разбирательства между российской и германской стороной. Но в результате долгих прений она все-таки осталась в России.

После показа в музее изобразительных искусств "Тарквиний и Лукреция" вернется в музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге.