«Тарас на Парнасе: литературный детектив»: все секреты произведения в новом фильме СТВ

Новости Беларуси. Цикл фильмов, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания, продолжает наш телеканал. Этим вечером в эфир выйдет документальная картина «Тарас на Парнасе: литературный детектив». Ее автор – журналист Дмитрий Боярович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мой коллега расскажет о поэме, которая до сих пор считается загадкой белорусской литературы. О ней спорят ученые и продолжают издавать о всем мире.

Что роднит Городок Витебской области и Санкт-Петербург? Благодаря кому произведение впервые увидело свет? И почему вопрос авторства «Тараса на Парнасе» остается открытым? Эксклюзивные интервью, уникальные факты и удивительные путешествия.

Смотрите документальную картину «Тарас на Парнасе: литературный детектив» 31 августа в 20.15 на нашем телеканале.