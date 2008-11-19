Таланты и поклонники встречаются на минском «Листопаде»

Киноактер, лауреат международных кинофестивалей Анатолий Котенев. Выпусник школы-студии МХАТ, сегодня он один из самых известных фигур белорусского кинематографа. Почти два десятилетия назад Котенев покорил сердца зрителей в образе офицера — героя «Секретного фарватера». Сегодня в его творческой копилке более сорока фильмов , добрая половина ролей в которых – главные. "Матрос Железняк", "Нас водила молодость", 'Сержант", «Любить по-русски»- - лишь некоторые из всем известных картин , где белорус создал яркие, незабываемые образы. Сегодня в кинотере «Мир» актер отметил свой творческий юбилей.