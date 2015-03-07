Новости Беларуси. Тактильные интерпретации картин белорусских мастеров выставлены в Национальном художественном музее. Каждый экспонат оборудован специальным аудиогидом и приспособлен для особенностей незрячих и слабовидящих посетителей.

И пусть все привыкли к тому, что произведения искусства руками трогать нельзя, в Национальном художественном сказали «можно!». А для незрячего Артема, кажется, даже «Зимний сон» Витольда Бялыницкого-Бирули такое обстоятельство превратило в весеннюю реальность. Он долго просто стоял перед картиной, будто настраиваясь, что вот-вот ощутит нечто новое. Потом робко опустил руки и начал прислушиваться к аудиогиду.

Правда, даже когда голос по другую сторону наушников прервался, Артем все еще «смотрел» на прозрачную дымку, холм, застывший полумесяц и такую уютную часовенку.

Элеонора Ковалько, учитель географии ГУО «Специальная общеобразовательная школа № 188 для детей с нарушением зрения» Минска:

После первой такой презентации дети пришли, наполненные впечатлениями, позитивом, делились со своими одноклассниками, с родителями. Я уверена, что у них большой интерес.

В экспозиции проекта картины известного своими натюрмортами Хруцкого и пейзажиста Бялыницкого-Бирули. Над их объемными и рельефными интерпретациями работали молодые отечественные мастера Анна Белогурцева и Наталья Цеван. Недавно трогать руками разрешили и скульптуры из фонда Национального художественного Андрея Осташова и Александра Финского.

Марина Смагина, куратор выставки, старший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Национального художественного музея Республики Беларусь:

Многие просто говорили, что это невозможно, потому что действительно создать копию живописного произведения, да еще выполненную, в данном случае, в фаянсе или в каком-то другом материале, очень сложно. Чтобы тактильно незрячий человек мог ее прочитать.

Незрячая Мария, проводя руками по изгибам бронзового изваяние, будто в унисон с мастером лепит свое произведение. Сперва она долго трогала глаза девочки. А потом словно сама увидела и туфли с бумбончиками, и спинку стула в виде дуги, и даже мелкие детали на платье.

Во всем мире уже давно пользуются популярностью специализированные тифло-музеи. Есть постоянные тактильные залы и галереи и в Лувре, и в Музее современного искусства в Нью-Йорке. В Беларуси же практикуют пока лишь временные выставки и приуроченные к определенным датам.

Правда, в Национальном художественном пообещали проанализировать успех этого проекта («Искусство на кончиках пальцев») и, возможно, что-то из представленного сегодня сделать постоянными экспонатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.