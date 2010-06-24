Прямой эфир

Тайны Венесуэлы постигают учащиеся Белорусской академии искусств

24 июня 2010 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Взглянуть навстречу экономическим союзникам каждый из них смог по-своему.

Что же находится по ту сторону торговых договоров и проектов, студенты обсуждали в течение двух недель.

Примечательно, что организатором конкурса выступило посольство Венесуэлы в нашей стране. Латиноамериканцы по достоинству оценили белорусский взгляд на культуру своей республики. 

Валерия Лазурович, победительница выставки-конкурса «Взгляд навстречу»:
Я вывучала тое, што было ў архаіке Венесуэлы, тое, што падалося мне найбольш цікавым. Архаіка для мяне асабіста — гэта такое блізкае, еднасць чалавека з прыродай. Менавіта гэтую гармонію я спрабавала ўнесці ў сваю работу.

Фото. Валерия Лазурович, победительница выставки-конкурса «Взгляд навстречу»

Фото. Выставка-конкурс «Взгляд навстречу»

Фото. Выставка-конкурс «Взгляд навстречу»

Фото. Выставка-конкурс «Взгляд навстречу»

Фото. Выставка-конкурс «Взгляд навстречу»

Фото. Выставка-конкурс «Взгляд навстречу»

Фото. Выставка-конкурс «Взгляд навстречу»

# Культура # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
23 июня 2010 15:55

2 Unlimited в Минске: Tribal Dance

23 июня 2010 15:53

2 Unlimited в Минске: The Real Thing

23 июня 2010 15:29

Ice MC в Минске: Music for money