Тайны Венесуэлы постигают учащиеся Белорусской академии искусств

Взглянуть навстречу экономическим союзникам каждый из них смог по-своему.

Что же находится по ту сторону торговых договоров и проектов, студенты обсуждали в течение двух недель.

Примечательно, что организатором конкурса выступило посольство Венесуэлы в нашей стране. Латиноамериканцы по достоинству оценили белорусский взгляд на культуру своей республики.

Валерия Лазурович, победительница выставки-конкурса «Взгляд навстречу»:

Я вывучала тое, што было ў архаіке Венесуэлы, тое, што падалося мне найбольш цікавым. Архаіка для мяне асабіста — гэта такое блізкае, еднасць чалавека з прыродай. Менавіта гэтую гармонію я спрабавала ўнесці ў сваю работу.