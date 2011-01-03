Тадеуш Кондрусевич: Мы получаем новые площадки под строительство новых костелов в Минске

В Минске выделено 8 площадок под строительство новых католических храмов. Кроме того, существует проект по переносу в города старинных деревянных костелов из опустевших деревень. А что в дальнейшем ждёт старые святыни города: монастырь бернардинцев, костел святого Иосифа, Красный костел, храм Пресвятой Девы Марии?

Олег Дернович, кандидат исторических наук:

Вось чаму нам гэтыя бернардынскія муры вельмі цікавы — таму што яны абвергаюць стэрэатып, што мір настолькі разбураны, настолькі знішчаны, што ў ім нічога не засталося. Але! Мы маем цэлы ансамбль аўтэнтычных муроў XVII стагоддзя! Монахи-бернардинцы свой монастырь в Минске основали еще в XVII веке. Здесь же возвели и деревянный костел. Правда просуществовал он недолго. Пожаром были уничтожены почти все деревянные постройки города. В 50-х годах того столетия бернардинцам удалось восстановить свою святыню в камне. Однако, трагическая судьба храма повторилась, и пожары тревожили служителей еще трижды. Галина Ивановна в стенах костела святого Иосифа трудится уже двадцать лет. Следит за архивом. В хранилище ценной документации храм превратился почти полтора века назад. Костел упразднили в 1864 году. С тех пор здесь побывал сначала военный, затем государственный архив. Сейчас тут хранят литературные ценности и проекты самых значимых белорусских сооружений. Одно из них — сам костел святого Иосифа. Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного архива научно-технической документации:

Это историческая ценность: заботились о здании и считали его памятником архитектуры еще в 20-е годы XX столетия. В 1941 году подтверждалось, что необходимо принять меры к строжайшей охране здания. Государство заботилось о памятнике архитектуры.

Архив научно-технической документации в здании костела с 1991 года. До этого хранилище располагалось в Екатерининской церкви. То есть уже 42 года архив охраняют, что называется, «намоленные» стены. Кстати, эти же стены позволяют обходиться без климат-контроля. Как известно, старинные вещи требуют определенных температур. А толстые стены как раз обеспечивают необходимую среду. Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного архива научно-технической документации:

Уже честно говоря тесновато нам в этом здании. Архив постоянно комплектуется. Мы с удовольствием переедем в новое здание, даже если костел наш отдадут верующим. Разговор о том, что святыню вернут верующим ведется уже давно. Храм построили 350 лет назад. Однако, по назначению он не используется уже полтора века. Когда в костеле состоится первая служба — вопрос времени. Выселять архив пока некуда. Зато «заселять» планируют комплекс монастыря бернардинцев, прилегающий к бывшему храму. В будущем историческая ценность станет культурной Меккой.

Пока о будущем монастыря бернардинцев рассказывает инженер Михаил Иосифович. В планах полуразрушенные здания превратить в целый историко-культурный комплекс.

Михаил Жих, главный инженер КУП «Минская спадчына»:

Где-то были пояски, где-то арки, где-то сандрики, которые были сохранены и будут вписаны в воссозданные здания. Сохранить аутентичность комплекса — главная задача реставраторов. Поэтому перед стартом строительства свято место исследовали археологи. Нашли немало. И наконечники стрел, фаянс с византийской символикой, и даже фрагменты керамики для покрытия полов. Всё это разместится в музее, который откроют на территории монастыря. Кстати, музеев здесь будет четыре. Помимо археологического, здесь познакомят с монастырским бытом, покажут старинные кареты и расскажут историю пожарного дела. Появится здесь и гостиница на 94 места. При этом реставраторы полностью воссоздадут старинные интерьеры.

Михаил Жих, главный инженер КУП «Минская спадчына»:

Любой верующий — либо католический, либо православный — остановившись здесь, окунется в ту атмосферу, которая когда-то была на протяжении двух с половиной веков.

Впрочем, споров вокруг бернардинского монастыря было немало. Представители Римско-католической церкви на территории комплекса хотели бы открыть семинарию (подобную Гродненской и Пинской). Однако, компромисс нашли. И решили сохранить именно жилую функцию монастыря и сделать исторический объект доступным для туристов и паломников из разных стран. Михаил Жих, главный инженер КУП «Минская спадчына»:

Этот комплекс будет служить и памятником культуре монастырского быта, и воспитательным элементом для наших потомков, и хотелось бы, чтобы он стал туристической Меккой. Ведь много в мировой культуре примеров, когда объекты ранее культового назначения сегодня имеют современную нагрузку и они востребованы. Согласились и представители Римско-католической церкви, что эта функция будет адекватной для бернардинского монастыря. То, что белорусские святыни привлекают зарубежных паломников, давно убедились и в Витебской области. Мосарский приход Святой Анны уже давно окрестили «белорусским Версалем». Дендрарий вокруг костела, скульптурные композиции и первая в Беларуси статуя Папы Римского Иоанна Павла II. Здесь смоделировали «Дорогу на Голгофу» и даже открыли музей трезвости. В музей под открытым небом храм превратил покойный ксендз Юозас Булька. А сегодня сюда приезжают верующие из самых разных стран.

Отец Алексей Юркайть, настоятель прихода Святой Анны:

Многія людзі, дзякуючы гэтай прыгажосці, знаходзяць шлях да святыні, шлях да Бога. Гэта прыцягвае людзей, каб у цішыні, у спакоі, у далечыні ад горада дакрануцца да нечага святога, сакральнага.

В этом году фотографии необычного прихода вошли в альбом «Беларусь созидающая», где собраны все архитектурные символы страны, построенные за последние 15 лет. Туристические же путеводители костел украшает давно. Костел святых Симона и Елены, в народе Красный костел, тоже попал на страницы альбома «Беларусь созидающая». История храма была нелегкой. Когда-то в нем размещался польский театр, затем он был переоборудован под киностудию. После войны свято место заняли Дом кино и Музей истории белорусского кинематографа. 20 лет назад костел возвратили католической церкви. Но это уже история. В будущем храм ждет масштабная реконструкция. Восстановят фрески, витражи и орган. Это будет своеобразным подарком к вековому юбилею, который храм отпраздновал в 2010-м году.

Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии — визитная карточка белорусской Римско-католической церкви. Верующим костел вернули в начале 90-х. Тогда же стартовала и его масштабная реконструкция. Воскрешали храм по старинным чертежам и гравюрам.

Его восстанавливали поистине всем миром. Восьмитонный орган – дар епископата Австрии. Икону Девы Марии и фигуры апостолов Петра и Павла привезли из Италии. В 1997-м храм повторно освятили. Но на этом восстановление святыни не закончится. В ближайшее время реставрацию храма планируют продолжить. Под штукатуркой сводов скрыто еще около ста квадратных метров фресок.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Трэба падзякавать, што дзяржава дапамагае пры рэстаўрацыі гэтых кастелаў. Калі вы прыйдзеце ў мінскую катэдру — убачыце, якія прыгожыя фрэскі, што былі таксама адрамантаваны з дапамогай дзяржавы. З дзяржавай мы вядзем дыялог. Вядома, у нас не хапае, напрыклад, касцёлаў у Мінску. У нас ёсць только 4 касцёлы. І яны знаходяцца ў цэнтры горада. Вядома, што тут мала вернікаў жыве. І наогул, мала людей жыве сёння ў цэнтры. Усе жывуць сёння ў новых мікрарайонах, таму ў гэтых мікрараёнах трэба будавать новыя касцёлы. Мы вядзем канструктыўны дыялог і атрымліваем новыя пляцоўкі пад будову новых касцёлаў. Костелы «шаговой доступности» в скором времени заполнят «свято место» на окраине. Почти заложен фундамент храма в Каменной горке, в Гатово начинается строительство костела, а для новых святынь в микрорайонах Чижовка и Лошица готовится проектная документация. Викарий настоятеля прихода святого Иоанна Крестителя в пока еще экстерьере нового храма уже отчетливо видит будущий интерьер.

Это сейчас уже можно говорить «с Божьей помощью», а еще пару лет тому здесь то и дело твердили «Все не слава Богу». Сначала построили каплицу, чтобы прихожанам было где молиться. А через некоторое время с государственной поддержкой возвели стены нового храма.