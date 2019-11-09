Прямой эфир

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста

09 ноября 2019 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участники двухдневного фортепианного марафона подхватили всем известные мелодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста-1

Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста. В одном из торговых центров живая музыка звучит нон-стоп на протяжении нескольких часов. Ожидается, что будет побит очередной рекорд.

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста-4

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста-6

Наряду с профессионалами за пианино может сесть каждый желающий. И этим уже воспользовались люди разных возрастов. Когда представится такая возможность, продемонстрировать свой талант и мастерство и сыграть партию на публике.

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста-9

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста-11

Такие импровизированные концерты в Минске уже стали традицией. На этот раз организаторы предоставили топовое пианино, на котором играли звёзды российской эстрады.

Подробнее – в видеоматериале

# Музыка # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Национальный художественный музей показал подаренные ему картины
09 ноября 2019 12:25

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины

XXVI «Лiстапад» закончен. Рассказываем, кто победил и что ещё можно успеть посмотреть
08 ноября 2019 17:42

XXVI «Лiстапад» закончен. Рассказываем, кто победил и что ещё можно успеть посмотреть

«Листопад-2019» завершится 8 ноября мелодрамой «Невидимая жизнь Эвридики»
08 ноября 2019 11:50

«Листопад-2019» завершится 8 ноября мелодрамой «Невидимая жизнь Эвридики»