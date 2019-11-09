Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста

Новости Беларуси. Участники двухдневного фортепианного марафона подхватили всем известные мелодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста. В одном из торговых центров живая музыка звучит нон-стоп на протяжении нескольких часов. Ожидается, что будет побит очередной рекорд.

Наряду с профессионалами за пианино может сесть каждый желающий. И этим уже воспользовались люди разных возрастов. Когда представится такая возможность, продемонстрировать свой талант и мастерство и сыграть партию на публике.