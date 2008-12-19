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Свой юбилей отмечает талантливый режиссер и самобытная актриса – Галина Волчек

19 декабря 2008 11:45
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Уже 35 лет она возглавляет московский театр "Современник". На счету у народной артистки СССР десятки спектаклей. "Крутой маршрут", "Вишневый сад", "Три товарища", "Трудные люди". Этим постановкам аплодировала не только отечественная, но и зарубежная публика. А вот с кино, считает Волчек, ее роман не сложился. И это несмотря на необыкновенную популярность ее экранных героинь. Свой день рожденья Галина Борисовна решила отметить не в Москве, а там, где, по ее словам, сейчас "тепло и ярко светит солнце".
# Культура

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