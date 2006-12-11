Свой мир через призму фотообъектива!

После полугодичного перерыва любители фотографии с небывалым ажиотажем вновь взялись за свои камеры. На этот раз в проекте приняли участие шестьдесят команд. Любительская фотография - один из самых доступных видов искусства.

Каждый сам выбирает, на что потратить выходной день. Если пиво и телевизор - не ваш вариант, а мысль провести целый день с цифровым фотоаппаратом вас не пугает - вы потенциальный фотоигрок. Чтобы стать частью игры необязательно быть профессиональным фотографом. Главное - креативный взгляд на привычные вещи и внутренняя готовность ко всему.

Проект "фотоигра" появился позже своих аналогов - Фотоохоты и Фотокросса, которые не сумели пройти проверку временем. Являясь сублимацией положительных моментов этих проектов и пожеланий игроков, фотоигра оказалась востребованной и популярной. Немаловажную роль играет ее доступность и простота. Команда, подавшая заявку на участие, получает список из семи заданий. За шесть часов сделать семь креативных фотографий. Команда Кэйвхантерс, например, решила, что для этого надо раздеться зимой, а для другого снимка - запечатлела дно ржавой трубы. Жюри, состоящее из профессиональных фотографов, рекламистов, фотохудожников, оценивает все снимки и по возможности дает ценные советы на будущее.