Световое шоу в Калининграде

Международный фестиваль фейерверков, посвященный 61-й годовщине Победы, стартовал в Калининградской области России.Как сообщают информагентства, в течение девяти вечеров мастерство пиротехников жителям города и его гостям продемонстрируют команды из Литвы, Польши, России, Германии, Чехии, Хорватии. В световом представлении принимает участие и белорусская команда. Завершится фестиваль фейерверков вечером 9 мая пиротехническим и музыкальным шоу "Великая Победа" в исполнении пиротехников Калининграда.