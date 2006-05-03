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Световое шоу в Калининграде

03 мая 2006 13:36
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Международный фестиваль фейерверков, посвященный 61-й годовщине Победы, стартовал в Калининградской области России.Как сообщают информагентства, в течение девяти вечеров мастерство пиротехников жителям города и его гостям продемонстрируют команды из Литвы, Польши, России, Германии, Чехии, Хорватии. В световом представлении принимает участие и белорусская команда. Завершится фестиваль фейерверков вечером 9 мая пиротехническим и музыкальным шоу "Великая Победа" в исполнении пиротехников Калининграда.
# Культура

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