"А свет не погас" - так называется книга о народном артисте Беларуси Николае Еременко. Ее презентация прошла в Национальной библиотеке.

Издание представляет собой собрание очерков, в которых отражены все этапы жизни и творчества Еременко. Коллеги-актеры и те, кто хорошо знал этого человека, говорили о его многолетней работе в театре имени Янки Купалы и ролях в фильмах, которых в "копилке" артиста более 30.

"Там почти весь его творческий, жизненный путь, его военная юность, где он мальчиком в 15 лет прибавил себе три года и ушел на фронт. Такое это было поколение - прекрасное! И я перед этим поколением преклоняюсь", - сказала народная артистка Республики Беларусь, вдова Н.Еременко Галина Орлова.