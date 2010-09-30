Свадьбы в старом белорусском стиле начали практиковать в Бобруйске

Возобновить свадебные обряды в старом белорусском стиле решили работники Бобруйского краеведческого музея. Уже в октябре музей примет очередную пару брачующихся.

Начинается обряд с того, что молодые проходят под «аркой счастья», которая представляет собой рушник с вышивкой красного цвета. В старину право держать «арку счастья» предоставляли родителям. Сейчас этот обряд совершают свидетели. Считалось, что в день после бракосочетания молодые не должны касаться голого пола, поэтому за «аркой счастья» следует дорожка, покрытая ковром, в конце которой стоит сундук 19-го века, символизирующий богатство и достаток. Молодые садятся на него. Однако сундук должен быть чем-то накрыт, и наши предки использовали для этого кожух, вывернутый наружу.

После общих обрядов жених и невеста показывают, что они умеют. Молодая старинной качалкой для разглаживания белья гладит своему избраннику штаны, которым не меньше двух веков. В свою очередь жениху предстоит забить большой гвоздь в деревянную дощечку.

В старину подруга и друг молодых должны были приготовить постель для первой совместной ночи новобрачных. Сейчас эта традиция приобрела немного другой характер. Вместо постели свидетели должны развесить огромный старинный полог изо льна ручной работы.

Гости также не стоят в стороне. Если молодые не справляются, то они им обязаны помочь, чтобы их дальнейшие трудности были легко решаемы. В конце обряда молодым вручаются символические подарки, пишет «Р».