Свадьба в Минске а-ля «Стиляги»

Белорусы впервые смогут пройти кастинг на конкурс «Мистер мира»

Представителем Беларуси на конкурсе «Мистер мира - 2010», который состоится 17 апреля в Сеуле, может стать любой хорошо сложенный, подтянутый молодой человек. Беларусь впервые планирует представить своего участника на этом конкурсе.