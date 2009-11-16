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Свадьба в Минске а-ля «Стиляги»

16 ноября 2009 15:16
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Свадьбу под кодовым названием «Стиляги» организовал певческий дуэт Леси Кодуш и Славы Нагорного.

 

 

Свадьба в Минске а-ля «Стиляги»

Свадьба в Минске а-ля «Стиляги»

Свадьба в Минске а-ля «Стиляги»

# Культура # Фотофакт

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