Свадьба в Минске а-ля «Стиляги»

Представителем Беларуси на конкурсе «Мистер мира - 2010», который состоится 17 апреля в Сеуле, может стать любой хорошо сложенный, подтянутый молодой человек. Беларусь впервые планирует представить своего участника на этом конкурсе.
Это первый опыт постановки оперы эпохи барокко в стенах Академии музыки.
В столицу на Международный фестиваль приехали музыканты из Беларуси, России, Литвы Швейцарии и США.
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