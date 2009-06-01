Сумеречная MTV Movie Awards (ВИДЕО)

В Лос-Анджелесе 31 мая прошла 18-ая торжественная церемония вручения ежегодных кинопремий MTV Movie Awards.

Главным триумфатором церемонии стал вампирская мелодрама «Сумерки». Картина, претендовавшая на победу в шести номинациях, получила пять премий MTV Movie Awards. Фильм, снятый по готическому роману-бестселлеру Стефании Майер, обошел признанных фаворитов, собрав награды в пяти номинациях. Кинокартина была признаны лучшим фильмом года, а также получила награды в номинациях «Лучший поединок» и «Лучший поцелуй». Премиями были отмечены и исполнители главной мужской и женской ролей — Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт: актриса получила приз в номинации «Лучшая женская роль», а актер – в номинации «Мужская роль – открытие года».

Лучшим комедийным актером назван признанный мастер жанра Джим Керри за работу в фильме «Всегда говори «ДА!». Премия в номинации «Лучшая песня из кинофильма» досталась Мили Сайрус за композицию The Climb из фильма «Ханна Монтана: Кино». Приз за лучшую мужскую роль завоевал Зак Эфрон, сыгравший одного из главных героев в фильме «Классный мюзикл: Выпускной». «Женская роль — открытие года» у Эшли Тисдэйл, «Классный мюзикл: Выпускной». Эми Полер была отмечена золотой статуэткой за «Лучший WTF-момент» в фильме «Ой, мамочки».

Звание «лучшего кинозлодея»было посмертно присвоено австралийскому актеру Хиту Леджеру за роль в «Темном рыцаре». Специальной награды «Поколение MTV» был удостоен комик Бен Стиллер.

Обладатель восьми премий «Оскар» — фильм Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб», также выдвинутый на MTV Movie Awards в шести номинациях, в итоге не получил ни одной награды.