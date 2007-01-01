"СТВ" отмечает День Рождения!

Шесть лет назад в эфир вышел первый выпуск новостей.Поначалу это была единственная программа собственного производства. А зрителями канала были только жители Минска. С момента создания телекомпании СТВ ее аудитория увеличилась в десятки раз. Ежедневно наш канал смотрят уже более пяти с половиной миллионов человек. И по количеству зрителей среди белорусских телеканалов СТВ занимает устойчивое второе место. Сегодня это один из лидеров информационного вещания в Беларуси.