СТВ готовит серию концертов в летнем амфитеатре Витебска

Съемки начинаются 5 мая, а телеверсии зрители увидят на нашем канале. Первый концерт посвящен Дню победы.И в этот же день под сводами витебского амфитеатра — юбилейный концерт Народных артистов Беларуси Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. Вместе на сцене они уже четыре десятка лет. Программа «История любви» представлена хитами дуэта разных лет и новыми песнями. Поздравлять юбиляров будут Инна Афанасьева, Руслан Алехно, Дмитрий Колдун, Александр Солодуха, а также гости — Александр Серов и Анне Вески, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».