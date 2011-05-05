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СТВ готовит серию концертов в летнем амфитеатре Витебска

05 мая 2011 08:50
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Съемки начинаются 5 мая, а телеверсии зрители увидят на нашем канале. Первый концерт посвящен Дню победы.И в этот же день под сводами витебского амфитеатра — юбилейный концерт Народных артистов Беларуси Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. Вместе на сцене они уже четыре десятка лет. Программа «История любви» представлена хитами дуэта разных лет и новыми песнями. Поздравлять юбиляров будут Инна Афанасьева, Руслан Алехно, Дмитрий Колдун, Александр Солодуха, а также гости — Александр Серов и Анне Вески, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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