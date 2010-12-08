Студенты Белорусской академии музыки будут играть на скрипке Гварнери

Коллекция уникальных инструментов появится в Беларуси. Ценителям музыкальной классики сегодня показали ее первую ласточку — старинную скрипку итальянского мастера Андреа Гварнери.

Этот смычковый раритет доставили из Лондона в Беларусь по поручению главы государства. Эксклюзивную скрипку искали по всему миру, в итоге выбор белорусских экспертов пал на работу Гварнери, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В свое время мастер изготовил не так много инструментов, зато вместе со Страдивари прославил Италию.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Инструмент получают в пользование талантливые студенты Академии музыки с тем, чтобы максимально свое мастерство, уровень нашей культуры. Рука не дрогнет, потому что другого выхода нет — инструмент должен звучать, иначе он превратится в кусок дерева.