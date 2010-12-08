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Студенты Белорусской академии музыки будут играть на скрипке Гварнери

08 декабря 2010 15:17
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Коллекция уникальных инструментов появится в Беларуси. Ценителям музыкальной классики сегодня показали ее первую ласточку — старинную скрипку итальянского мастера Андреа Гварнери.

Этот смычковый раритет доставили из Лондона в Беларусь по поручению главы государства. Эксклюзивную скрипку искали по всему миру, в итоге выбор белорусских экспертов пал на работу Гварнери, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В свое время мастер изготовил не так много инструментов, зато вместе со Страдивари прославил Италию.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Инструмент получают в пользование талантливые студенты Академии музыки с тем, чтобы максимально свое мастерство, уровень нашей культуры. Рука не дрогнет, потому что другого выхода нет — инструмент должен звучать, иначе он превратится в кусок дерева.

Студенты Академии музыки будут играть на скрипке Гварнери

Студенты Академии музыки будут играть на скрипке Гварнери

Студенты Академии музыки будут играть на скрипке Гварнери

Студенты Академии музыки будут играть на скрипке Гварнери

# Культура # Фотофакт

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