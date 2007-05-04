"Студенческая весна" - в Витебске

Здесь стартовал областной фестиваль творчества молодёжи.

В этом году помимо постоянных участников, четырёх высших учебных заведений города, на молодёжный фэст приехали гости из России. Трёхдневная программа мероприятия достаточно насыщенная. Впервые в рамках фестиваля пройдёт конкурс болельщиков. Самых активных ожидают призы. Главная цель фестиваля - духовно-нравственное и эстетическое воспитание молодёжи, организация досуга, а также развитие студенческого творчества и дружеских связей между молодёжью Беларуси и России.

"В рамках различных конкурсов и программ ребята смогут проявить свои таланты и творческие способности. Будут и конкурсы КВН и тематические конкурсы, которые готовил каждый ВУЗ по определённой тематике. Ну и в целом, сегодня у молодёжи это мероприятие вызывает большой интерес и ажиотаж. Поэтому, я надеюсь, что это мероприятие пройдёт очень весело и интересно", - сказал Руслан Винокуров. 1-ый секретарь Витебского областного комитета БРСМ.