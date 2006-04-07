Столичный кинозритель начал <Охоту на пиранью>

6 апреля состоялась премьера российского боевика <Охота на пиранью>, на которую из белокаменной приехал режиссер фильма.Андрей Кавун - не самое известное среди кинозрителей имя. На его кинематографической совести пока только сериалы <Курсанты> и <Вокзал>. Но его первый полнометражный фильм критики ждали: как никак выпускник ВГИКа по определению не может снять совсем плохое кино. И режиссер не подвел: освоил солидный бюджет и снял картину модно, гламурно смешав добротное комедийное начало с эстетикой боевика и с достаточным количеством ожидаемого экшена. Большую часть материала для <Охоты> отсняли в пригороде Минска, поэтому нашему зрителю будет особенно интересно посмотреть на чудеса монтажа, объединившего красоты нашей природы с видами Карелии и московскими пейзажами. День премьеры общероссийской и белорусской совпал, поэтому компания-прокатчик фильма равномерно распределила кинозвезд между разными премьерными точками. Москва получила тусовочных Машкова, Миронова и почему-то Пугачеву, Казань - Гармаша, а мы самого режиссера с парой актрис. Будет ли <Охота> кассовым хитом, покажет прокат, а режиссер Андрей Кавун после шумной премьеры вновь вернулся к работе: он снимает новый фильм <Суд идет>. И большую часть - опять в Минске.