Столичный храм Мельпомены обретает исторический облик

Многотонные пятиметровые скульптуры должны появиться следующим летом над парадными подъездами Оперного театра.

Когда-то в 30-х годах прошлого века архитектор Лангобард задумывал окружить Оперный театр скульптурными композициями, но в дело вмешалась проектно-сметная документация, и все архитектурные "излишества" так и остались на бумаге. Восстановить историческую справедливость решили столетие спустя, при глобальной реконструкции Оперного театра.

Лауреат Президентской премии, скульптор Александр Финский сейчас на высоте: через 2 недели черновые, глиняные работы закончатся, нужно будет проработать детали и приступить к отливке статуи.

Пятиметровые статуи будут отлиты в бронзе и весить не менее трёх с половиной тонн каждая. Такие тяжеловесные музы будут олицетворять собой 4 вида высокого искусства: поэзию, танец, музыку и театр.

Муза танца на окончательной стадии работы - осталось дать ей в руки бубен, придать лицу осмысленное выражение и отправить гипсовую форму в литейный цех. Ещё 3 музы обещают закончить к следующему лету, после чего бронзовые символы займут свои законные, исторически продуманные места над подъездами Оперного театр.