Столичной средней школе № 4 с музыкальным уклоном исполняется 100 лет

Согласно архивным данным в 1906 году была открыта Минская частная полноправная мужская гимназия, которая располагалась на месте нынешнего здания исторического факультета БГУ. В 1918 году гимназия была реорганизована в 4-ю школу второй ступени, а в 1921 году получила статус семилетней. С 1936 года учреждение "переехало" здание по улице Красноармейской, 11. Среди выпускников такие известные имена как Анатолий Рубинов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси доктор физико-математических наук, актеры Олег Янковский, Александр Владомирский, Лариса Горцева, Александр Яцко и многие другие. Сегодня в школе состоится торжественный юбилейный вечер.